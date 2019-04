Melhor startup de desporto é portuguesa e vai andar em digressão

A rede social Kiss My Score foi considerada a melhor startup de desporto. A aplicação portuguesa que serve para apostar os resultados de futebol e que quer promover o contacto entre os amigos venceu o prémio de melhor startup no programa de aceleração de inovação desportiva promovido pela Hype Sports Innovation em parceria com o clube FC Colónia. Os fazedores portugueses receberam um prémio de 15 000 euros e vão entrar em digressão mundial.

