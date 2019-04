Melhor dobrar que quebrar

Quando Negroponte previu, no seu “Being Digital” de 1995, que o papel seria extinto dentro de alguns anos, a digitalização da sociedade ainda não tinha começado. Nessa altura, imaginava-se que seria possível criar dispositivos flexíveis, imitando as melhores características do papel e da tinta num formato maleável e ao mesmo tempo digital. Hollywood teve a mesma ideia em incontáveis filmes de ficção científica (ainda que o objectivo final seja, aparentemente, manipular hologramas que aparecem e desaparecem com um só gesto).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia