Mehler pronta para chegar à indústria de Defesa dos EUA

A Mehler, líder mundial de têxteis técnicos para correias de transportes e tecidos especiais e um dos players principais na produção de fios técnicos para a indústria automóvel, farmacêutica e petrolífera, está apostada em crescer no segmento aeroespacial e de Defesa nos EUA. E porque esta é uma área que obriga a uma produção local, em estudo está já a ampliação da fábrica do grupo em Martinsville, na Virgínia. Alberto Tavares, CEO da Mehler, admite que a decisão será tomada até setembro, remetendo, para então, valores de investimento. Garantido é que os escritórios de Charlotte, na Carolina do Norte, serão encerrados em setembro, quando terminar o contrato de aluguer do espaço, e a operação americana será toda concentrada em Martinsville.

