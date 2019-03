Máximo dos Santos: “Venda do Novo Banco evitou sério prejuízo”

O presidente do Fundo de Resolução defendeu que sem a venda do Novo Banco, teria havido problemas sérios para a economia portuguesa. E realçou que dado o valor dos ativos problemáticos do banco, foi difícil encontrar compradores e que, para isso, se teve de acenar com o mecanismo de capital contingente que prevê injeções de até 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco.

