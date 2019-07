Mário Centeno entre os favoritos para suceder a Lagarde no FMI

O governador do Banco de Inglaterra liderava a lista de nomes prováveis para suceder a Christine Lagarde quando esta deixar a cadeira de diretora-geral do FMI para assumir a presidência do Banco Central Europeu (BCE), no próximo mês. Mas a shortlist divulgada nesta quarta-feira nem sequer refere Mark Carney.

De acordo com o Wall Street Journal, são quatro os candidatos ao lugar - e dois deles com relação muito próxima com Portugal: o ministro das Finanças português e atual presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, e o seu antecessor na Europa, Jeroën Dijsselbloem, que afirmou, em pleno resgate financeiro a Portugal, que os países do Sul tinham o péssimo hábito de gastar o dinheiro todo em mulheres e copos.

A shortlist fica completa com os nomes da ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño, e do governador do banco central finlandês, Olli Rehn.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

[em atualização]

* Joana Petiz é jornalista do Dinheiro Vivo