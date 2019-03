Marcelo e Conselho das Finanças contrariam Governo no Novo Banco

O dinheiro dos contribuintes pode estar em risco no caso dos apoios ao Novo Banco (NB), frisaram ontem o Presidente da República (PR) e o Conselho das Finanças Públicas (CFP), contrariando assim a ideia do Governo de que as verbas públicas (empréstimos do Estado) estão em total segurança porque vão ser todas recuperadas dentro de 30 anos.

