Mar Morto. A indústria milionária que a seca ameaça

Há um entra e sai atarefado que condiz com os autocarros estacionados à porta. A Ahava, fábrica de cosméticos do mar Morto, é um verdadeiro chamariz de turistas. Localizada numa das bacias do famoso mar salgado, a empresa a que, nos finais dos anos 1980, chamaram “Amor”, em hebraico, vende a quem a visita uma das receitas mais procuradas pela humanidade: juventude. Aroma, Kawar e Acqua são as concorrentes diretas.

