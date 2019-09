Maporal. Os porcos do Alentejo que conquistaram a China

O sentimento estende-se um pouco por toda a planície. No Alentejo, já não é só o calor que bate recordes. Começar a exportar para a China fez com que as vendas nacionais de carne de porco para o estrangeiro mais do que duplicassem. Só na Maporal, o volume de negócios vai ultrapassar em 2020 os 100 milhões de euros. A fome que deu em fartura em Reguengos deve-se a um surto de peste, que faz com que o gigante asiático esteja a perder 25% da sua produção de carne de porco, o equivalente a toda a produção europeia.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia