Mais de meio milhão de declarações de IRS entregues

Até às 18H desta terça-feira, os contribuintes entregaram mais de 500 mil declarações de IRS. É um aumento de 130% face ao verificado no mesmo período do ano passado. De acordo com a informação disponibilizada pelo Ministério das Finanças, mais de 50% das declarações foram entregues através do IRS automático.

