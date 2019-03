Mais de 800 trabalhadores rescindiram com a Altice Portugal este ano

Mais de 800 trabalhadores saíram da Altice Portugal, dona do Meo, no âmbito do Pessoa, o programa de saídas voluntárias lançado pela operadora detida pela Altice, adiantou Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Altice Portugal (STPT), ao Dinheiro Vivo. Mais de metade das saídas (67%) é por situações de pré-reforma. Ainda não há acordos com os trabalhadores transferidos para empresas externas. “Casos especiais” poderão levar a novas saídas depois do verão.

