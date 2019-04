LuggageHero. Deixar a mala no café ou na loja em segurança

A LuggageHero nasceu em 2016 para ajudar os turistas a encontrar um lugar onde deixar as malas na cidade enquanto andam pela cidade antes do check-in ou depois do check-out nos alojamentos. A startup dinamarquesa, que já está presente em cidades como Londres, Nova Iorque e Copenhaga, chegou à capital portuguesa. Conta com mais de 20 pontos de recolha e entrega de bagagem em lojas e cafés ou outros estabelecimentos autorizados.

