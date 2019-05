Lucro do banco do BCP na Polónia cresce para 37,3 milhões

O polaco Bank Millennium S.A, em que o BCP tem 50,1% do capital, registou lucros de 160 milhões de zlótis (37,3 milhões de euros) nos primeiros três meses deste ano, de acordo com a informação presente no site da Comissão de Mercado de Valore Mobiliários (CMVM). O banco do BCP na Polónia registou assim um aumento de 3% do resultado líquido em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

