Lucro da Sonae cresceu 33,7% para 222 milhões de euros

A Sonae fechou o ano de 2018 com um crescimento de 8,1% das vendas consolidadas para 5,951 mil milhões de euros, com um “contributo positivo” de todas as áreas de negócio e, em especial, da área de retalho. Os resultados líquidos aumentaram 33,7% para 222 milhões e o grupo vai propor a distribuição de dividendos de 0,0441 euros por ação, mais 5% do que o valor distribuído no ano anterior. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário, Ângelo Paupério, co-CEO da Sonae, destaca tratar-se de um “ano de sucesso” para a Sonae, não só porque “cresceu significativamente”, mas porque “melhorou rentabilidade e concluiu uma importante fase do seu desenvolvimento estratégico”.

