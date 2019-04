Lucro da Airbus cai 86% para 40 milhões de euros

A empresa francesa Airbus teve lucros de 40 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. Este resultado representa uma quebra de 86% face aos primeiros três meses de 2018. As receitas consolidadas da fabricante de aeronaves cresceram dos 10,1 mil milhões de euros obtidos entre janeiro e março do ano passado para 12,5 mil milhões de euros nos primeiro trimestre “refletindo principalmente o maior número de entregas de aviões comerciais influenciado pelo aumento da produção”.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia