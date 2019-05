Lloyd’s of London revê estratégia e anuncia plano de transformação

O Lloyd’s of London, o histórico mercado de seguros que agrega mais de 80 membros sindicados, anunciou, esta quarta-feira, uma nova estratégia e um plano de transformação para entrar no século 21, que inclui medidas para uma maior partilha de riscos no setor e redução de custos.

