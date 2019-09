Lisboa com 2 241 pedidos de licenciamento de novos fogos até junho

São 240 projetos residenciais que vão introduzir no mercado novos fogos em Lisboa. Segundo o Pipeline Imobiliário da Confidencial Imobiliário, foram submetidos a licenciamento 2 241 novos fogos nos concelho da capital no primeiro semestre deste ano. Fazendo as contas aos últimos dois anos e meio, de 2017 a junho de 2019, somam-se 9 758 novos fogos em Lisboa, em 1 116 projetos imobiliários, ou seja, 10% do total nacional.

De acordo com a Confidencial Imobiliário, 59% dos fogos são construção nova, ultrapassando a reabilitação. "Destaca-se ainda a maior dinâmica no lançamento de projetos de grande dimensão", sublinha a empresa. Em Campolide vão nascer dois edifícios residenciais com mais de 100 fogos cada e no Parque das Nações outro com 115 habitações.

Em 2017 e 2018 foram lançados outros sete projetos de grande dimensão, incluindo um na freguesia de Santo António (112 fogos) e outro em Campolide (108 fogos). A freguesia de Santa Clara recebeu dois novos projetos (um de 108 e outro de 130 fogos) e Benfica um projeto com 168 fogos. Em Marvila vai nascer um empreendimento com 185 casas e nos Olivais outro com 157 fogos. Com exceção do projeto de Benfica (resultante de reabilitação), todos são de construção nova.