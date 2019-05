Like Me. Reality show da TVI vai ter uma rede social para influenciadores

Há 20 anos nasceu na TVI o primeiro reality show na televisão nacional, o Big Brother. Um programa de gente anónima para todos os públicos. Sinal dos tempos, a estação de Queluz estreia a 25 de maio Like Me, um reality show que tem como protagonistas as ‘estrelas’ das redes sociais: os influenciadores. Com um adicional. O Like Me vai ter direito a uma rede social própria na aplicação. “A rede social dá nome ao programa”, revela Ricardo Tomé, diretor coordenador da Media Capital Digital.

