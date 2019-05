Liderança por Fernando Santos. “Com grupos coesos podemos ser campeões em tudo”

Formado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, Fernando Santos destaca as potencialidades da tecnologia – mas ressalva a necessidade de acompanhar as rápidas mudanças. “A tecnologia pode ajudar-nos e muda muito rapidamente, o que não muda é a gestão e liderança. Criamos o objetivo e depois juntamos o que estão connosco para o concretizar”, indica o selecionador nacional na sessão ‘Liderança e Motivação em Ambiente Competitivo’, onde foi entrevistado pela diretora do Dinheiro Vivo, Rosália Amorim, em pleno Convento do Beato (no vídeo em cima pode ver a entrevista que fizemos a Fernando Santos após a sua participação em palco).

