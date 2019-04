Lagarde diz que Portugal tem de mostrar que é capaz de "manter o rumo"

Portugal melhorou significativamente a sua posição económica, com a dívida a cair, o défice controlado e o setor bancário a melhorar, demonstrando capacidade para se reformar e disciplinar, mas o desafio agora é "manter o rumo" e "mostrar que o consegue fazer no longo prazo". Quem o diz é Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, em entrevista à RTP1, esta quinta-feira.

