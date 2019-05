Justiça, corrupção e protestos. O 2º dia das Conferências do Estoril em imagens

Conferências do Estoril

O segundo dia das Conferências do Estoril fechou com um auditório repleto para ouvir o “outlook global” de Fareed Zakaria, jornalista da CNN. O norte-americano de origem indiana falou da ascensão dos populismos nos países ocidentais, das desigualdades e da esperança no futuro. “Quando os jovens governarem o mundo tudo vai ficar bem, só é preciso não rebentar o planeta até lá”, vaticinou.

