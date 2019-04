Juros, capitalização, garantias: o que todos devíamos saber

É inequívoco que ao longo da nossa vida tomamos inúmeras decisões financeiras e que muitas delas têm subjacentes conceitos que nem sempre dominamos como seria desejável. No quotidiano somos expostos a linguagem e termos financeiros (ex: TAN, Défice, Juros, Liquidez…), que por isso se tornam familiares sem tal equivaler a estarmos conscientes do seu verdadeiro significado. Quantas vezes vemos extratos ou apólices e não dominamos os termos apresentados? Infelizmente, de forma mais frequente que o ideal.

