José Almaça: “Quem tem de avaliar idoneidade de Tomás Correia é o governo”

É Vieira da Silva que deve avaliar a idoneidade de Tomás Correia. Esse é o entendimento do regulador dos seguros. Numa audição parlamentar, o líder do supervisor, José Almaça, disse que na lei está claro que a Autoridade de Supervisão de Seguros (ASF) só se pode pronunciar sobre responsáveis de associações mutualistas após o período transitório de 12 anos. E contraria a posição do governo de que a ASF tem, neste momento, poderes para analisar o sistema de governação da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).

