João Torres. “Portugal é hoje um país de empreendedorismo”

Das caravelas à Web Summit, passando pelo cabo das tormentas e a abolição da pena de morte. No discurso de abertura do Lisbon Investment Summit, esta quinta-feira de manhã em Lisboa, João Torres, Secretário de Estado da Defesa do Consumidor – em substituição do Ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que não pode estar presente – quis resumir em minutos toda a história recente do país. A conclusão foi uma só: “Portugal é hoje um país de empreendedorismo”, frisou o governante para uma plateia de cerca de 250 pessoas.

