João Proença: “Falência da ADSE? Não há esse risco”

O Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, afirma que “é totalmente falso que a ADSE esteja com dificuldades financeiras”. O que é necessário, defende é aumentar receitas com a abertura do regime a novos beneficiários, como os trabalhadores com contrato individual de trabalho no Estado, e reforçar pessoal e instrumentos de gestão do instituto público.

