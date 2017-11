Pub

Desde 2014 que é possível organizar eventos em certos monumentos históricos. A equipa de Paddy Cosgrave escolheu o Panteão.

Tem sido a polémica do dia. Este sábado foi divulgada na internet uma fotografia de um jantar no Panteão Nacional, organizado pela equipa da Web Summit. Trata-se do arranque da F.ounders, um evento à porta fechada, apenas para grandes líderes tecnológicos, que costuma acontecer logo após a cimeira tecnológica de Paddy Cosgrave e que, no passado, teve lugar no Penha Longa, em Sintra.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia