Jamie Susskind. “Não somos escravos das tecnológicas. Talvez em 10 ou 20 anos”

A imprensa britânica descreve-o como uma das maiores “estrelas rock intelectuais” da atualidade, um rótulo que Jamie Susskind dispensa. O autor e advogado subiu ao palco das Conferências do Estoril na tarde desta segunda-feira, mas teve poucos minutos para falar do tema que o trouxe a Carcavelos: com a evolução tecnológica, o que significarão a liberdade e a igualdade no futuro? Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Susskind explica porque acredita que “quem controlar a tecnologia vai controlar as pessoas”.

