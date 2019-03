IVA nos restaurantes desceu, mas preços subiram

O emprego no setor da restauração aumentou quase o dobro do resto da economia. De acordo com o relatório final de acompanhamento do impacto da alteração da taxa do IVA no setor do alojamento, restauração e similares, no segundo semestre de 2017, o emprego subiu 9,9% face ao mesmo período de 2016, superando o crescimento global do emprego, de 5,1%.

