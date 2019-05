IST quer transformar o conhecimento dos alunos em valor económico

“Para o Técnico é muito importante que os nossos alunos percebam e saibam transformar o conhecimento que aqui adquirem em valor económico.” Foi assim que Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico (IST) inaugurou mais uma edição, a 14.ª, dos Alumni Talks IST. O evento, este ano inserido na campanha Road2EIA@Técnico – lançada com o objetivo de captar o máximo de candidaturas de estudantes para a European Innovation Academy (EIA) –, tem por função partilhar com atuais alunos experiências empresariais e inovadoras bem-sucedidas de antigos colegas e inspirá-los a seguirem na senda do empreendedorismo.

