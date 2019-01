iPhonecalipse: maior queda de sempre nas vendas da Apple

O dia mais temido entre investidores e fãs da Apple chegou, depois de um aviso à navegação de que as receitas do trimestre natalício ficariam aquém das previsões. Naquela que é já a pior apresentação de resultados desde que o iPhone foi lançado, em 2007, a Apple reportou uma quebra sem precedentes de 15% nas receitas do smartphone. Nunca tinha sucedido tal coisa, ainda por cima no trimestre mais importante do ano, entre outubro e dezembro.

