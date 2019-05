iPhone afunda, Samsung derrapa e Huawei dá o salto

Os primeiros três meses de 2019 foram estelares para a divisão de smartphones da Huawei, que solidificou a sua posição como segunda maior fabricante mundial de telemóveis. A marca obteve o forte crescimento de 50.3% no primeiro trimestre do ano, vendendo 59,1 milhões de smartphones e alcançando uma quota de 19%. Foi um desempenho notável, particularmente porque o mercado está em contração e as duas maiores rivais, Samsung e Apple, sofreram quebras nas vendas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia