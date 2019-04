Investimento imobiliário em Lisboa atinge recorde de 5,92 mil milhões

O investimento imobiliário na Área de Reabilitação Urbana de Lisboa, que inclui todas as freguesias da cidade com exceção das do Parque das Nações, Lumiar e Santa Clara, atingiu, em 2018, um valor recorde de 5,92 mil milhões de euros, de acordo com dados da Confidencial Imobiliário. Foram realizadas 13.150 transações, de todo o tipo de imóveis e segmentos, desde residencial a comercial, serviços ou terrenos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia