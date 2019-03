Investimento de 80 milhões vai criar escritórios e hotel Marriot em Carnaxide

As obras ainda não começaram mas já há interessados no espaço que vai nascer em Carnaxide. Chama-se Cinco District e é um projeto conjunto de dois investidores: o grupo português The Edge Group e a Ceetrus, empresa de imobiliário do grupo Auchan, que no ano passado comprou os Fóruns Sintra e Montijo.

