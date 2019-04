Investimento de 15 milhões transforma Galerias Ritz em espaço de escritórios

Do chão e paredes de mármore já nada existe. As Galerias Ritz estão a ser alvo de uma requalificação que passa pela destruição completa de todo o interior para transformação em espaço de escritórios. A obra arrancou no final do ano passado e, segundo Vítor Paranhos Pereira, CEO das áreas Imobiliária e Hoteleira do Grupo SODIM – que detém o espaço -, ficará completa em junho do próximo ano.

