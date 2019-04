Inteligência no imobiliário: como a JLL identifica padrões via rede móvel

Quantas pessoas circulam à porta de uma loja entre as 9 e as 10 da manhã de quarta-feira? Quais os padrões de movimento de consumidores na zona norte de um centro comercial? De que tipologia de pessoas se trata? Estas são algumas das questões que a JLL Portugal poderá ver respondidas pela plataforma de analítica que está a ser implementada neste momento. De acordo com o diretor geral Pedro Lancastre, trata-se de uma solução de analítica da Vodafone que começou no ano passado em Espanha e está agora “em processo de ser expandido para outros países JLL, nomeadamente Portugal.” Após a fase inicial de análise, a plataforma está em implementação e a expectativa é de que as equipas portuguesas comecem a utilizar a solução integral durante o primeiro semestre de 2019.

