Inclinado para subir? “A resposta é não”. BCE pode até cortar juros de depósitos

O conselho de governadores do Banco Central Europeu admite voltar a cortar juros com o espetro das tensões geopolíticas entre EUA e China a arrastar as expetativas de mercado e a pesar no crescimento da Zona Euro. Os países do euro deverão crescer 1,2%, prevê o banco central, com um outlook melhorado face às projeções de março, mas os riscos ao cenário são prolongados, admite Mario Draghi, o presidente do BCE.

