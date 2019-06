If I Were a Man. Elas criaram página no Instragram para falar de desigualdade

Começou por ser uma ideia para responder a um desafio de um anunciante: alertar para a desigualdade de género na indústria tech. #If I Were a Man transformou-se numa página no Instagram criada por duas Criativos no Mundo, onde mulheres, usando um filtro do Snapchat (mudança de género), contam o que seria ser um homem no seu trabalho e vida.

