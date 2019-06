Ibersol reduz lucros 42,7% para 2 milhões até março

A Ibersol fechou março com lucros de 2 milhões, uma descida de 42,7% em relação aos primeiros três meses do ano passado. As receitas consolidadas subiram 2,5%, para 102,8 milhões de euros, de acordo com o relatório e contas do primeiro trimestre divulgado esta segunda-feira.

