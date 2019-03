Huawei P30 Pro com zoom 50x quer revolucionar fotografia (e vídeo)

A cidade das luzes voltou a ser o palco, na primavera, de mais um evento da Huawei. Depois do ano passado ter sido lançado aqui, em Paris, o P20 Pro, com três câmaras (uma delas grande angular, ao estilo câmaras de ação) e muita inteligência artificial associada às câmaras, agora é o P30 Pro com soluções fotográficas inéditas. Richard Yu, o CEO da empresa chinesa, garante que a marca consegue, cada vez mais, trazer “tecnologia de câmaras profissionais para os smartphones”. “Vamos reescrever as regras da fotografia, além da visão humana, é um novo capítulo da fotografia em aparelhos móveis”, diz Yu.

