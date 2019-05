Hoteleiros estão apreensivos e temem “nova crise no setor”

“A taxa de ocupação e a estada média são indicadores que precisam de ser acompanhados de forma atenta e permanente. Não nos interessa continuar a abrir novos hotéis se depois não conseguimos ocupar todas as camas que disponibilizamos”. O alerta é feito por Rodrigo Pinto Barros, presidente da APHORT. A Associação portuguesa de hotelaria, restauração e turismo, que representa cerca de 5000 associados em todo o País, está apreensiva com o abrandamento da atividade turística e admite que “a não-valorização de indicadores como a taxa de ocupação ou estada média” podem conduzir a uma nova crise no setor.

