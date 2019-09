Herdeira da Zara "perde" 100 milhões nos negócios imobiliários

Sandra Ortega herdou do pai, Amancio Ortega, o faro para os negócios e é dona de uma fortuna considerável que a coloca como a segunda mulher mais rica de Espanha - ocupava o primeiro lugar desde 2013. Mas no ano passado, a filha mais velha do dono do império Inditex, que inclui a Zara, não seguiu as pegadas do pai nos negócios imobiliários e viu o seu património reduzido em 100 milhões de euros. Muito dinheiro, mas ainda assim a mossa não é tão forte para quem tem uma fortuna avaliada pela Forbes em 5,3 milhões de euros.

Os negócios imobiliários de Sandra Ortega Mera, de 50 anos, estão distribuídos por Espanha, Alemanha, Estados Unidos, mas também por Portugal, onde detém, por exemplo, 90% da imobiliária Ferrado Nacomporta.

A carteira imobiliária - avaliado em 600 milhões - inclui escritórios, hotéis, instalações comerciais, residências e até parques de estacionamento. As empresas convergem na Rosp Corunna, que controla o grupo que herdou da mãe. Com a morte de Rosalía Mera, em 2013, Sandra Ortega ficou também com 5.05% do grupo Inditex.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Inditex rendeu-lhe 118 milhões em 2018

As últimas contas enviadas ao Registo Mercantil espanhol ajudam a entender como a segunda mulher mais rica da Espanha administra sua herança de acordo

Como não seria de estranhar, o capital chega-lhe sobretudo da participação que tem na Inditex - uns meros 5,05% que no ano passado lhe renderam 118 milhões de euros. Uma diferença abismal se olharmos para os números da segunda empresa mais rentável que "só" lhe rendeu 1,37 milhões.

Segundo o El País, no que diz respeito aos negócios imobiliários, a Rosp Corunna informou que seus ativos em 2018 valiam 448,6 milhões, quando no ano anterior eram 550,1 milhões, uma queda de quase 100 milhões. Mas esse dinheiro não estará propriamente perdido e deve-se a uma mudança de contabilidade, já que terá ocorrido devido ao facto de ter começado a gerir diretamente quatro hotéis que antes arrendava e deixou de anotá-los nos negócios imobiliários (venda ou aluguel) para considerá-los ativos que a empresa precisa para outras atividades.

Muito rica e discreta como o pai

Segunda mulher mais rica de Espanha, a fortuna de Sandra está contudo a anos-luz da do patriarca da Inditex, que este ano foi avaliada pela Forbes em 50,4 mil milhões de euros.

Sandra Ortega herdou do pai não só o talento para os negócios, mas também a discrição. São poucas as fotografias que se conhece da herdeira mais velha do império Zara. Tão pouco da família que formou com Pablo Gómez, o seu amor de juventude, com quem teve três filhos: Martiño (22 anos); Antía (18) e Uxía (14).

Sandra Ortega tem 5,05% do grupo Inditex, que detém a Zara. © REUTERS/Albert Gea

É adepta da discrição, mas não de viver isolada e por isso - segundo o El País - tem um círculo de amigos fiéis que respeitam esse desejo de privacidade. Apesar de ter dinheiro na conta bancária para comprar as melhores "bombas", sabe-se também que prefere os carros práticos aos de luxo. E que seus filhos, tal como ela, também frequentaram o ensino público.

O filho mais velho estuda em Madrid e, diz-se, não faz gala de se gabar de ser o neto de Amancio Ortega.

Mas há uma coisa bem conhecida sobre Sandra Ortega: que soube fazer crescer a herança que lhe deixou a mãe, que se separou de Amancio Ortega quando a filha mais velha tinha 16 anos. Rosalía morreu de um derrame cerebral, quando passava férias em Menorca. Deixou-lhe 5,05% da Inditex e de Pharma Mar, mas também a cargo Marcos, o irmão com paralisia cerebral, e a Paideia Galiza, uma instituição solidária a que Sandra tem dado grande atenção.