Habitação apoiada já pode chegar a 9000 famílias

O levantamento está feito e denuncia uma dura realidade: existem 26 mil famílias em Portugal a viver com carências habitacionais graves. Para atacar o problema, o Governo criou o Programa 1º Direito – o único desde o Prohabita em 2004 -, que já aprovou, até ao final de abril, as estratégias que permitem apoiar as primeiras 8921 famílias, de acordo com o Ministério da Infraestruturas e Habitação. Além das localidades que já têm luz verde para avançar, há ainda 54 autarquias interessadas em apoiar a habitação nos seus municípios.

