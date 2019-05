Há um novo condomínio de luxo em Lisboa com isenção de IMI e IMT

No número 95 da Avenida da República, uma das artérias mais privilegiadas da cidade de Lisboa, está a nascer um novo condomínio de luxo com 29 apartamentos de tipologias que variam entre o T0 e o T2 . Os imóveis só estão prontos em 2020 mas já entraram em fase de comercialização. E com uma nuance apenas ao alcance de alguns edifícios classificados: os futuros compradores terão isenção de IMI e de IMT.

