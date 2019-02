Senhas online para a Loja do Cidadão. Há mudanças nos serviços públicos

O Governo quer melhorar a relação dos cidadãos com os serviços públicos online. Para isso, vai apresentar esta quinta-feira várias alterações para tentar simplificar o acesso dos portugueses.

A criação de um portal agregador para juntar as páginas para cidadãos e empresas; as senhas online para todas as 54 lojas do cidadão; e uma nova página para tribunais são os destaques.

A partir desta quinta-feira, há uma página que agrega todos os serviços públicos online. O ePortugal vai assumir o lugar dos portais do cidadão e do empreendedor, que serviam, respetivamente, para particulares e empresas, mas que estavam dispersos.

Este portal vai contar ainda com o Sigma, assistente virtual que "usa uma ferramenta de inteligência artificial e acompanha de forma automatizada o cidadão ou o empresário que pretenda encontrar determinada funcionalidade no site", explica o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, em declarações à TSF. Com estas alterações, Goes Pinheiro espera que o novo portal possa contar "no espaço de um ano" com cerca de um milhão de utilizadores.

Senhas online para Loja do Cidadão

A Mapa do Cidadão vai passar a disponibilizar todos os serviços disponíveis nas 54 lojas do cidadão do país no telemóvel e no computador. Esta aplicação, até agora, funcionava de forma autónoma mas passará a estar presente no novo portal ePortugal e não vai precisar de ser descarregada como aplicação móvel.

Com o Mapa do Cidadão, os utentes podem tirar previamente senhas fora da Loja do Cidadão para renovar o Cartão do Cidadão ou tratar de um problema na Segurança Social. O acompanhamento pode ser feito através do site ou então pode ser pedido o envio de um e-mail ou mensagem por telemóvel a indicar quantos números faltam até ao atendimento.

Nova página para tribunais

Não vai ser preciso ficar no tribunal à espera de saber como está o atendimento nas secretarias e qual o estado das diligências. A partir desta quinta-feira, o portal Tribunal + vai disponibilizar, em tempo real, o estado do atendimento nas secretarias e estado das diligências em 28 tribunais em todo o país.

A medida faz parte do projeto Tribunal +, a iniciativa de modernização da justiça, que integra diferentes dimensões no atendimento, organização das secretarias e gestão dos tribunais e que abrange já todo o território nacional. Até ao final de junho, esta solução será alargada a 50 tribunais, abrangendo todas as comarcas e tribunais de média e grande dimensão.

