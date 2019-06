Há moedas de 1 cêntimo a valer 2500 euros. Veja se tem alguma

Além das moedas de dois euros há também moedas de 1 cêntimo a valer uns bons milhares. Neste caso, o valor não se prende com o facto de serem moedas comemorativas ou de edição limitada, mas sim com um erro de gravação. Podem valer mais de 2.500 euros.

O caso é de 2002, quando a Casa da Moeda italiana começou a emitir moedas de 1 cêntimo do mesmo tamanho que as moedas de 2 cêntimos. Ou seja, com um diâmetro ligeiramente maior.

O Ministério Público de Itália levou a cabo uma investigação e verificou que um trabalhador tinha, propositadamente, introduzido a base das moedas de dois cêntimos nos kits de um cêntimo, com o objetivo de lucrar com isso no mercado dos colecionadores. Uma parte das moedas foi recolhida, mas ainda existem exemplares em circulação.

Uma destas moedas foi arrematada por 6.600 euros num leilão em Itália, em 2013. O valor justifica-se pela singularidade da moeda, que é considerada uma obra-prima no mercado dos colecionadores.