Guerra de spreads preocupa Banco de Portugal

É um déjà-vu . Tal como antes da última crise financeira, os bancos estão a baixar as margens de lucro para ganhar mais clientes no crédito. O Banco de Portugal deixou ontem um alerta: a guerra de spreads pode levar ao agravamento do nível de incumprimento no futuro. O aviso surge numa altura em que o crédito malparado em Portugal, apesar da melhoria, está ainda acima da média da Europa. No final de 2018, o rácio de non-performing loans (NPL) situava-se em 9,4%.

