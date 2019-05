Grupo Turim planeia novo hotel 5 estrelas em Lisboa

O mercado pedia e o grupo acedeu. No dia 24 de março, o grupo Turim, liderado por Ricardo Martins, avançou com a abertura do primeiro hotel de cinco estrelas do grupo. Situado em Lisboa, em plena Avenida da Liberdade, o Turim Boulevard, já está a operar em pleno e tem casa cheia.

