Grupo PortoBay com Algarve e Espanha na mira

O grupo hoteleiro português PortoBay tem 13 unidades hoteleiras, das quais dez está em Portugal: seis na Madeira, uma no Algarve, uma no Porto e duas em Lisboa. O objetivo passa agora por “consolidar mais a marca em termos nacionais”. O Sul do país está no mapa. “Atualmente, onde há o menor número de camas no nosso universo é no Algarve”, disse António Trindade, CEO do grupo, aos jornalistas acrescentando que, apesar desta zona estar “a passar um período que não é o mais fácil de todos” é “o momento de percebermos as oportunidades que nos possam colocar em termos de destino”.

