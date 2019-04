Greve. Reunião junta Vieira da Silva, sindicato e ANTRAM

Está prevista a realização de uma nova reunião esta tarde, agora entre o ministro do trabalho, Vieira da Silva, e representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviárias de Mercadorias com vista a chegar a um acordo que coloque fim à greve dos motoristas. A paralisação vai no terceiro dia e está a provocar sérias dificuldades no abastecimento de combustíveis no país.

