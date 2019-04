Governo revela programa orçamental da próxima legislatura no dia 15

O Programa de Estabilidade para o período de 2019 a 2023 (PE 2019-2023), que abrange toda a próxima legislatura (se for de quatro anos seguidos), será revelado pelo Ministério das Finanças no próximo dia 15 de abril e enviado, como exigem as regras europeias, a Bruxelas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia