Governo quer 20% das barragens com painéis solares flutuantes. EDP diz sim

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, traçou esta segunda-feira um novo objetivo para fazer multiplicar por mais de nove, até 2030, a energia solar em Portugal, passando de menos de 1 GW para 9 GW: ocupar pelo menos 20% das 50 maiores barragens do país que já produzem eletricidade com painéis fotovoltaicos flutuantes. E até já fez as contas à área necessária: 11 500 hectares.

